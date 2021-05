Sehr seltene Covid-Mutation beschäftigt Bordeaux

Eine "sehr seltene" Covid-19-Variante ist in der französischen Stadt Bordeaux aufgetaucht. Im Stadtteil Bacalan sind fast 50 Menschen positiv auf die mit der britischen Variante verwandten Mutante getestet worden. Alle erwachsenen Bewohner von Bacalan erhielten laut Angaben der Gesundheitsbehörte deshalb „bedingungslosen“ Zugang zu Impfungen. Sie sollen bereits dieses Wochenende oder spätestens Anfang kommender Woche geimpft werden. Die Bemühungen würden später außerdem auf die gesamte Stadt ausgeweitet.

„Wir sprechen über eine Variante, die bereits auf nationaler Ebene identifiziert wurde, die aber bisher sehr selten war“, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Keiner der Infizierten wurde bisher ins Krankenhaus eingeliefert.

Möglicherweise sehr ansteckend

Der als VOC 20I/484Q bezeichnete Stamm ist mit der britischen Variante von Covid-19 verwandt, weist aber eine zusätzliche Mutation auf. Diese Mutation (E484K) haben auch die südafrikanische und brasilianische Variante, die als sehr ansteckend gelten und im Verdacht stehen, resistenter gegen die bekannten Impfstoffe zu sein.

Die Variante wurde bisher in der nördlichen Pariser Region sowie in Bordeaux im Südwesten Frankreichs nachgewiesen. In ganz Frankreich sind die Impfungen bis dato vor allem auf über 50-Jährige beschränkt. Ab dem 31. Mai können sich alle Erwachsenen in Frankreich impfen lassen.