Doch ganz so rosig dürfte die Versorgung mit Impfstoffen nicht sein: Für Erstimpfungen in der Woche vom 24.5. bis 30.5.2021 etwa sei kein Impfstoff vorhanden, meldete das Land Tirol seinen Ärzten kurz und knapp. Die Tiroler Ärzteschaft reagiert darauf stark verärgert, so manch Arzt in Tirol denkt gar daran, aus dem Impfprozess auszusteigen.

Gerade in der ohnehin verkürzten Woche nach Pfingsten sollte in vielen Tiroler Praxen vermehrt geimpft werden. "Erstens waren für Mai und Juni große Impfstoffmengen angekündigt und zweitens sollte jeder Impfwillige vor der Urlaubszeit zumindest eine Erstimpfung erhalten", so der Präsident der Ärztekammer für Tirol, Artur Wechselberger, in einer Aussendung. Entsprechend hätten Ärzte Impfeinladungen verschickt und Impftermine ausgegeben. Und jetzt das kurzfristige Aus.