Steiermark läutet "großes" Impf-Finale ein

Ab der Kalenderwoche 22 sollen dann alle über 50 ihren ersten Stich gehabt haben. Außerdem kommen in der Woche auch noch Pädagogen und Schwangere an die Reihe. Ab der Kalenderwoche 23 soll es auch in der Steiermark betriebliche Impfungen geben.

Rund 25.000 Dosen seien vorerst vorgesehen und die werden in Kooperation mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung an Unternehmen ausgegeben, die wiederum nach Alter gereiht durch ihre Betriebsärzte die Mitarbeiter impfen. Schon bisher wurden aber rund 7.000 Schlüsselfachkräfte in der Grünen Mark immunisiert und auch die Immunisierungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel laufen an.