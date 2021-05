Corona als Dienstunfall: Über 5.000 Fälle in Prüfung

Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sind schon mehr als 5.000 Corona-Erkrankungen von Versicherten als Dienstunfall gemeldet worden. Das Gros der Fälle betrifft Bedienstete in Spitälern und Pflegeheimen, aber auch Lehrer und Polizisten befinden sich darunter, teilte die Versicherung auf APA-Anfrage mit. Werden Ansprüche anerkannt, haben die Betroffenen Anspruch auf Entschädigung.

"Für eine Anerkennung als Dienstunfall kommt es jeweils auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an", sagte Johannes Trauner von der Ombudsstelle in der schriftlichen Stellungnahme. Wenn etwa einem Covid-19-Patienten mit Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben gerettet werde, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Anrechnung, sollte eine Ansteckung bei einem Gespräch auf der Straße in Schutzausrüstung mit Abstand angeführt werden, sei die Chance eher gering.