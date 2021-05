Kurz prescht vor, Mückstein auch: Lockerungen bereits am 10. Juni

Noch am Samstag meinte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auf Ö1, er fände es „entbehrlich“, zum aktuellen Zeitpunkt über Öffnungsschritte zu diskutieren. Das verunsichere die Bevölkerung und sei „nicht in unserem Interesse“, so Mückstein, der gar von „Luftschlössern“ sprach.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reagierte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel am Montag auf die Attacke des grünen Neo-Ministers folgendermaßen: Er werde seinem Stil treu bleiben und „kein schlechtes Wort über einen Regierungskollegen verlieren“.

Dann spielte er den Ball an Mückstein zurück: Die nächsten Öffnungsschritte in Österreich werden am 17. Juni erfolgen, sagte Kurz. Die Vorgangsweise sei klar, da die Verordnungen mit 16. Juni auslaufen und dann aufgrund der „extrem positiven“ Entwicklung des Infektionsgeschehens die nächsten Lockerungen erfolgen können. Man gehe behutsam und vorsichtig vor. Wo es möglich sei, dort werde jedenfalls auch gelockert, stellte Kurz klar.

Mückstein: 10. statt 17. Juni

In der ZiB2 reagierte dann wiederum der Gesundheitsminister. Es wurde schnell klar: Das eigentliche Ärgernis dürfte gewesen sein, dass Kurz am Donnerstag gemeinsam vereinbarte Öffnungsschritte vorab an Medien kommuniziert haben soll.

„Wir haben letzten Mittwoch uns unter sechs Augen getroffen“, so Mückstein über ein Treffen zwischen ihm, Kurz und Vizekanzler Werner Kogler. „Ich hab nie frühere Öffnungsschritte ausgeschlossen. Ich habe gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Prozess, so wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben.“ Die Vorschläge, die Kurz nun kommuniziert habe, seien gemeinsam erarbeitet worden.

Dann preschte wieder Mückstein vor: Bereits am 10. Juni werde outdoor wohl die Maskenpflicht fallen, die sowieso nur noch bei Veranstaltungen im Freien gelte, so Mückstein. Indoor werde die Maskenpflicht bleiben. „In der Schule kann ich mir nicht vorstellen, dass wir sie abschaffen.“ Es könne aber sehr wohl darüber nachgedacht werden, die FFP2-Masken durch einen Mund-Nasen-Schutz zu ersetzen.

Was noch alles kommen soll:

Die Reduktion des Zwei-Meter-Abstands zwischen den Besuchergruppen auf einen Meter in der Gastronomie

Die Sperrstunde würde der Minister von 22 Uhr auf Mitternacht verlegen

Indoor könnten statt vier Personen acht (jeweils plus Kindern) zusammensitzen. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass sich das Personal wie in Wien drei Mal wöchentlich testen lässt.

Kurz habe jene Vorschläge öffentlich gemacht, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag übermittelt habe, so Mückstein. Das dürfte den Minister ebenfalls verärgert haben.

Mückstein denkt ans Heiraten

Kurz hatte beim EU-Gipfel auch weitere Öffnungsschritte ab 1. Juli versprochen. Das sei möglich, denn bis Ende Juni habe man 40 Prozent Vollimmunisierte erreicht, bestätigte Mückstein: „Das bedeutet, dass wir im Juli sehr leicht weitere Schritte machen können. Ich denke an Hochzeiten.“ Er glaube, dass „die allermeisten Regeln fallen werden“, so der Minister.

Wie konnte die Lage zwischen Grünen und ÖVP so eskalieren?

„Wir haben am 23. April sehr breite Öffnungsschritte beschlossen“, so Mückstein. Der nächste Schritt müsse mit Augenmaß und Sachverstand getätigt werden. Er erwarte sich dabei eine „gemeinsame Kommunikation“, so der Gesundheitsminister: „Wir müssen es so kommunizieren können, dass die Leute sich auskennen.“ Das fordere er ein – und zeigte sich optimistisch: „Freuen wir uns darauf, dass wir im Juli wieder heiraten können.“

Sämtliche Details werden Kanzler und Gesundheitsminister bis kommenden Mittwoch mit den Sozialpartnern und Landeshauptleuten telefonisch diskutieren. Am Freitag wird bei einem gemeinsamen Gipfel, zu dem auch Experten geladen sind, über die Vorschläge abgestimmt.