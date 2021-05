Neuer Stil: Mückstein macht den Anti-Anschober

Neue Linie findet intern Gefallen

Der Auslöser des Koalitionskrachs: Kurz hatte am Freitag bei einem Besuch in Tirol weitere Lockerungen im Juni in Aussicht gestellt. Erleichterungen bei den Abstandsregeln, Quadratmeterbeschränkungen und Sperrstunden brachte er ins Spiel – zwei Tage nach dem großen Öffnungsschritt.