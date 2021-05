Die angebrochene Woche ist feiertagsbedingt zwar kurz, gesundheitspolitisch hat sie es aber in sich. Auf verschiedensten Ebenen sollen Entscheidungen getroffen werden, die dafür ausschlaggebend sind, wie unser Sommer aussehen wird.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) legten bereits am Montagabend los:

Nachdem Kurz am Abend zusätzliche Öffnungsschritte mit 17. Juni angekündigt hatte, ging Gesundheitsminister Mückstein in der ZIB2 noch weiter und erklärte, er könne sich sogar eine Woche früher - also ab 10. Juni - Erleichterungen vorstellen.

Konkret geht es dabei in der Gastronomie um die Reduktion des Zwei-Meter-Abstands zwischen den Besuchergruppen auf einen Meter in der Gastronomie, Sperrstunde um Mitternacht, acht statt nur vier Personen (jeweils plus Kindern) in Innenräumen. Im Freien soll es auch bei Outdoor-Veranstaltungen keine Masken mehr geben. Bleiben sollen sie, wo viele Menschen zusammenkommen, z.B. in Schulen, wohl auch im Handel. Da kann sich der Gesundheitsminister aber ab Juli einen Wechsel von der FFP2-Maske auf einen einfachen Mund-Nasen-Schutz vorstellen.