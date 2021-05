Große regionale Unterschiede bei Covid-Hilfen für Betriebe

Hinter Wien folgt das Industrieland Oberösterreich an zweiter Stelle, obwohl es hier weniger Anträge gab als in Niederösterreich und der Tourismus mit 40 Prozent unterrepräsentiert ist. Niederösterreichs Betriebe beantragten bisher 1,09 Mrd. Euro, also nur halb so viel wie die Wiener. Auffallend ist, dass in das Tourismusland Kärnten bisher nicht einmal halb so viel Geld floss wie nach Salzburg. Die Tiroler Betriebe, zu 60 Prozent aus der Beherbergung und Gastronomie, beantragten sogar drei mal so viel Unterstützung vom Bund als die Kärntner. Schlusslicht bei den Hilfen ist – weit abgeschlagen – das Burgenland.

Im Finanzministerium verweist man darauf, dass ein Antrag auf den Ausfallsbonus in einer Woche, der Umsatzersatz in 10 Tagen und den Fixkostenzuschuss binnen zwei Wochen abgewickelt wird. Der Ausfallsbonus, das bisher jüngste der Hilfsinstrumente, wurde bis Mitte Mai bereits an mehr als 230.000 Antragsteller ausbezahlt. Die Summe beläuft sich auf 1,3 Mrd. Euro.