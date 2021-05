Moderna hat am Dienstag bekannt gegeben, dass seine Impfung auch bei 12- bis 15-Jährigen die gewünschte Schutzwirkung erziele. Man plane im Juni, die Zulassung seitens der Food and Drug Administration (FDA) zu beantragen. Damit wäre Moderna der zweite Impfstoff, der in den USA für Jugendliche freigegeben wird. Erst kürzlich gab es in den USA grünes Licht für Biontech/Pfizer, daraufhin wurde sofort mit einer groß angelegten Impfaktion für diese Altersklasse begonnen.

Moderna war bisher nur für über 18-Jährige freigegeben. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will noch im Mai - möglicherweise diesen Freitag - über die Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder ab 12 Jahren entscheiden. In Wien könnte noch vor dem Sommer eine Impf-Schwerpunktaktion für Jugendliche starten.

Kinder selbst erkranken in der Regel nach einer Infektion nur leicht. Virologe Christian Drosten sagte jedoch im NDR-Podcast Coronavirus update, dass eine Infektion bei Kindern möglicherweise nicht so harmlos sei, wie das von einigen dargestellt werde. Noch wisse man nicht, wie es sei, wenn sich große Gruppen von Kindern anstecken: Es gebe schon Berichte aus England, die auch sagen, dass dann auch ganz schön kranke Kinder auf einmal im Krankenhaus sind.“