Sperrstunde 24 Uhr: Fußball-EM dürfte im Lokal zu sehen sein

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft, das Finale wird am 11. Juli stattfinden – vielleicht mit Österreichs Team ;)

Aber Public Viewing ist unter den aktuellen Corona-Regeln sicher nicht möglich – nicht, bei einer Sperrstunde von 22 Uhr. Die meisten Spiele der EM sollen um 21 Uhr beginnen, Gäste müssten also bei Anpfiff der zweiten Hälfte das Lokal verlassen.

In einem Interview mit der Wiener Gratis-Zeitung Heute stellt Vizekanzler Werner Kogler aber eine deutliche Besserung in Aussicht: „Ich freue mich mit allen, die gerne die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen verfolgen. Wir werden ein Spiel, das vielleicht um 21 Uhr beginnt, zu Ende schauen können, ohne in der Halbzeit nach Hause gehen zu müssen. Und das wird wohl schon mit der Eröffnung der EURO möglich sein“, so Kogler in dem Interview.

Auf die konkrete Frage, ob das heißen solle, dass die Sperrstunde in den Lokalen auf 24 Uhr nach hinten verlegt wird, sagte Kogler: „Ja, Ende der Woche werden wir das hören.“ (Externer Link zum Interview)

Am Freitag tagen einmal mehr die Regierungsspitze gemeinsam mit den Virologen und den Vertretern der Länder. Da könnten die nächsten Öffnungsschritte bereits fixiert werden.