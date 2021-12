Immunisierungsrate auf 71 Prozent angestiegen + Omikron könnte in Europa bald dominieren

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich hat Donnerstagabend einen dritter Omikron-Verdachtsfall gemeldet. Wie bei den anderen beiden Infizierten handelt es sich um einen Reiserückkehrer, aus welchem Land wurde nicht mitgeteilt. Die Sequenzierung durch die AGES ist noch bei allen Fällen am Laufen. Insgesamt befanden sich am Donnerstag 13 Personen in Quarantäne.

Was die allgemeine Corona-Lage im Land betrifft, hielt am Donnerstag der Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen (1.495) an, teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) in einer Aussendung mit. Auch der R-Faktor sei von 1,12 am 22. November auf 0,88 am Donnerstag gesunken.

Für die weitere Prognose hatte das Land Simultanforscher Nikolas Popper mit einer Modellrechnung beauftragt. Auch er spricht davon, dass sich die "Infektionsdynamik in den nächsten Wochen vorerst deutlich entspannen" werde, wurde er in der Aussendung zitiert. Die Öffnungsschritte nach dem Lockdown, der in Oberösterreich nicht vor dem 17. Dezember endet, "können sich zuallererst an dieser positiven Dynamik orientieren", meinte er weiter.