Lungenarzt: Viele "Genesene" trifft Long-Covid

Die Rehabilitationskliniken sind derzeit genauso mit Covid-19-Patienten ausgelastet und teils überlastet, wie die Intensivstationen, berichtete er. Deshalb würden Menschen mit chronischen Herz- und Lungenproblemen derzeit keine adäquate Behandlung bekommen. Dies werde sich in nächster Zeit auch nicht ändern. "Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten weiß ich genau, was ich im kommenden Frühjahr machen werde: Nämlich mit meinen Kollegen die 10.000 Patienten mit Long-Covid aus der aktuellen vierten Infektionswelle betreuen", so der Mediziner.

Positiv sei, dass die Rehabilitation sehr gut wirkt. "Die Erfolgsquote ist sehr hoch: Nur fünf Prozent der Betroffenen bleibt nach den ersten sechs Wochen Rehabilitation so krank, dass sie nicht arbeiten gehen können", sagte Zwick. Auch wisse er von keinem Fall von Kindern unter zwölf Jahren. "Es betrifft aber zunehmend jüngere Menschen, darunter sind viele Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, die dadurch aus der Schule gerissen werden" sagte er.

Den Betroffenen rät er, zum Hausarzt zu gehen. Jener würde die Symptome abklären und sie je nach Bedarf zu Herz- und Lungenspezialisten, Neurologen oder direkt in eine Rehaklinik schicken.