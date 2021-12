Die Stunde der Rechner: Regierung erwartet von Experten Öffnungs-Szenarien

Der weitere Fahrplan

Am Donnerstag wird sich die Ampelkommission mit der Infektionslage und der Situation in den Spitälern auseinandersetzen.

Spätestens am kommenden Montag wird laut KURIER-Informationen die Entscheidung über die Öffnung fallen. Was zeichnet sich dabei für 13. Dezember ab?

Abgesehen von Oberösterreich, wo der Lockdown jedenfalls um eine zusätzliche Woche verlängert werden soll, neigen die Bundesländer dazu, bundeseinheitliche Öffnungsschritte zu forcieren. Nach dem Steirer Hermann Schützenhöfer bekräftigte am Dienstag auch Tirols Regierungschef Günther Platter, dass man in Tirol keine regionalen Einzelgänge plane.

Das ist insofern bemerkenswert, als die Auslastung der Intensivstationen in Tirol auch am Dienstag noch im kritischen Bereich lag.

Was wird also bundesweit passieren?