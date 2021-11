Von Laer: "Mit Lockdown für Ungeimpfte kommen wir bis Februar durch"

Drei bestätigte Infektionen mit der Omikron-Variante gibt es mittlerweile in Tirol, auch andere Bundesländer melden Verdachtsfälle mit dem mutierten Virus. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der vierten Welle bereits erreicht sein könnte - allerdings liegen immer noch mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intesivstationen. Im Schnitt gibt es täglich 11.000 Neuinfektionen.

Geht mit der neuen Variante alles wieder von vorne los? Die Virologin Dorothee von Laer warnte am Montagabend einmal mehr davor, frühzeitig in Panik zu verfallen. "Wir müssen erst genügend Informationen einholen, um eine Einordnung machen zu können", sagte sie in der ZiB2. Im Laufe der Pandemie seien immer wieder neue Varianten aufgetaucht, bisher konnte sich allerdings keine gegen die hoch ansteckende Delta-Variante durchsetzen. "Panik kostet nur Energie, die jetzt in die Forschung investiert werden muss."

Vierter Stich?

Ob Omikron ansteckender ist, sei noch offen. Für wahrscheinlich hält es von Laer, dass B.1.1.529 aufgrund der vielen Mutationen am Spike-Protein die Immunantwort umgehen könnte und der Impfschutz abgeschwächt wird. Auf mögliche modifizierte Impfstoffe sollte man deshalb aber keinesfalls warten. Vor allem die Booster-Impfung sei nun wichtig: "Der dritte Stich wirkt extrem schnell und führt dazu, dass wir die vierte Welle brechen können." Auch eine vierte Impfung im Frühjahr hält die Expertin für wahrscheinlich.

Um die Welle zu brechen, müsse der so genannte R-Wert deutlich unter 1 und die Inzidenz deutlich unter 200 sinken (derzeit liegt sie etwas über 900). Ein Ende des Lockdowns für Geimpfte in zwei Wochen hält von Laer zumindest im Osten Österreichs für realistisch. Sie empfiehlt aber, Großveranstaltungen ab 50 Personen bis Ende des Jahres auszusezten und auch die Nachtgastronomie noch geschlossen zu halten. Der Handel könnte dann wieder öffnen. "Mit einem Lockdown für Ungeimpfte kommen wir hoffentlich bis Februar durch, bis die Impfpflicht greift."