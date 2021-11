Neue Variante: Wie gut schützten die Impfstoffe vor Omikron?

Wie reagierten die Impfstoffhersteller bisher?

Alle Hersteller analysieren die neue Variante computertechnisch sowie im Labor. Moderna kündigte „drei Verteidigungslinien“ an: die Arbeit an einem Omikron-spezifischen Booster-Impfstoff, einen höher dosierten Booster des Moderna-Impfstoffes – bekannt als Spikevax –, sowie Booster-Kandidaten, die darauf ausgelegt sind, Mutationen wie die aktuelle Omikron-Variante zu erkennen. Innerhalb von 60 bis 90 Tagen sei das Unternehmen in der Lage, neue Produktionskandidaten in die klinische Prüfung zu bringen, hieß es. In einem BBC-Interview sprach Moderna-Chef Paul Burton gar davon, dass bereits Anfang 2022 ein angepasster Impfstoff „in großem Maßstab hergestellt werden könnte“. "Das ist ein gefährlich erscheinendes Virus", sagte Burton. "Aber ich denke, wir haben jetzt viele Werkzeuge in unserem Arsenal, um es zu bekämpfen, also bin ich optimistisch“, so Burton.

Auch Biontech/Pfizer habe bereits vor Monaten Vorbereitungen für die schnelle Entwicklung einer veränderten Impfstoff-Variante getroffen, wie das Unternehmen bekannt gab. Innerhalb von sechs Wochen könne der Impfstoff an Varianten angepasst und erste Chargen innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden. Ob eine Modifikation notwendig ist, darauf wollten sich beide mRNA-Impfstoffhersteller noch nicht festlegen. Spätestens in „zwei“ (Biontech) oder „einigen Wochen“ (Moderna) erwarte man Klarheit. Die Pharmakonzerne AstraZeneca und Johnson & Johnson starteten ebenfalls mit Analysen. AstraZeneca begann mit Tests in Botswana und Swasiland, um zu untersuchen, wie gut der Impfstoff gegen die neue Variante schützt.

Das US-Biotechunternehmen Novavax, dessen proteinbasierter Impfstoff noch nicht zugelassen ist, hat nach eigenen Angaben ebenfalls die Arbeit an einer Modifikation gestartet, die auf die Omikron-Variante ausgerichtet ist. Der Impfstoff ist bisher nur auf den Philippinen zugelassen. Die Entwicklung und die Zulassung wurden durch Produktionsprobleme verzögert. Generell sind proteinbasierte Impfstoffe zeitaufwendiger, was auch in Bezug auf das Reagieren auf neue Varianten eine Herausforderung darstellt.

Soll man mit dem Booster oder der Erstimpfung auf neue Impfstoffe warten?

Nein – darüber sind sich zahlreiche Expertinnen und Experten einig. „Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben“, sagte etwa der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin, Lothar Wieler. Sie hätten auf jeden Fall schon einen gewissen Impfschutz. Auch Christina Nicolodi teilt diese Ansicht. „Noch ist die Delta-Variante vorherrschend und die jetzigen Impfstoffe funktionieren gut. Wir müssen das Gesundheitssystem entlasten, die Intensivstationen frei bekommen und die Infektionsketten durchbrechen. Ein fehlender Booster kann schon jetzt zu Erkrankungen führen, deshalb sollte keinesfalls gewartet werden“, beton Nicolodi.

Molekularbiologe Martin Moder riet auf Twitter dazu, nicht zu warten. „Im Spike-Protein gibt es wirksame und weniger wirksame Antikörper-Bindungsstellen. Viele der besonders wirksamen haben sich verändert und werden wohl nicht mehr erkannt werden. Aber: Auch weniger wirksame können viel bewirken, wenn Antikörper-Level ausreichend hoch sind. Ich wäre extrem überrascht, wenn Geboosterte bezüglich schwerem Verlauf keinen Vorteil hätten“, so Moder. Zusätzlich würden auch die T-Zellen schützen, die an anderen Stellen des Spike-Proteins ansetzen als die Antikörper.