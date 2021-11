Was wir derzeit über die Omikron-Variante wissen - und was nicht

Welche Länder sind bisher betroffen?

Südafrika, Israel und Belgien waren unter den ersten Ländern, in denen Omikron aufgetaucht ist. Nach bestätigten Fällen in Deutschland scheint die neue Variante nun auch in Österreich angekommen zu sein. Sonntagabend bestätigte Virologin Dorothee von Laer den Tiroler Verdachtsfall in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Bei dem Verdachtsfall handelt sich um eine von einer Südafrika-Reise zurückgekehrte Person. Am Montag folgte die offizielle Bestätigung aus dem Ministerium.

Dänemark, Großbritannien, Tschechien, Australien und die Niederlande haben ebenfalls bereits Omikron-Fälle gemeldet.

Warum ist diese Variante besorgniserregend?

"Das Problem bei der Variante Variante B1.1.529 ist, dass sie mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein aufweist, mit denen sich der Erreger Zugang zum menschlichen Körper verschafft. Zum Großteil kennen wir diese Mutationen bereits, aber hier treten sie gesammelt auf. Man kann zwar deren Effekte nicht einfach zusammenzählen, aber diese hohe Anzahl und Kombination an Mutationen löst diese internationale Besorgnis aus", erklärt Andreas Bergthaler. Virologen wie Florian Krammer spekulieren, ob die vielen Veränderungen im Spike-Protein vielleicht dazu führen, dass der Sars-CoV-2-Erreger einen anderen Weg in die Zelle nützen könnte als bisher.

Ist die Variante infektiöser?

Die Wissenschafterin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnete die neue Variante als "die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben".

Andreas Bergthaler: "In der südafrikanischen Provinz Gauteng sind die Fälle stark angestiegen und es gibt Hinweise, dass dies mit der neuen Variante zu tun hat. Wenn man diese Zahlen zur Berechnung der Infektiosität heranzieht, dann wäre die neue Variante um vieles infektiöser als Delta. Hier stehen aber noch wichtige wissenschaftliche Untersuchungen aus, bevor man seriöse Schlussfolgerungen machen kann."

Delta und vorherige Virusmutanten brauchten mehrere Wochen, um die vorherrschende Variante zu werden. B.1.1.529 hat sich binnen 14 Tagen an die Spitze der Infektionsstatistiken katapultiert. Das bedeutet, ersten Abschätzungen zufolge könnte B.1.1.529 gegenüber der ursprünglichen Variante einen 500-prozentigen Infektionsvorteil haben, Delta hat einen 70-prozentigen. All das sind aber erst Mutmaßungen.

Sind der Verläufe bei Omikron schwerer?

Gliederschmerzen und extreme Müdigkeit – so beschreibt die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbandes Angélique Coetzee den Verlauf der bisher festgestellten Infektionsfälle mit der neuen Omikron-Variante in ihrem Heimatland. Die Symptome seien „mild, aber unüblich“, so klage bisher etwa keiner der Patienten über Geruchs- und Geschmacksverlust.

Für eine veränderte Krankheitsschwere gebe es derzeit laut dem deutschen Virologen Christian Drosten keine Hinweise. Dennoch ist der Experte der Berliner Charité sehr beunruhigt: "Ich bin schon ziemlich besorgt im Moment", sagte Drosten am Sonntagabend im "heute journal" des Senders ZDF. Man wisse nicht allzu viel über die neue Variante. Berichte über milde Verläufe hätten noch nicht sehr viel Substanz angesichts von nur gut 1.000 Fällen. Hier müsse man die klinischen Verläufe abwarten. Man sehe aber, dass sie häufig bei jungen Leuten in Südafrika auftauche und auch Menschen betreffe, die eine Erkrankung schon hinter sich haben. Er habe die Sorge, dass man die erste wirkliche "Immunfluchtmutante" des Coronavirus vor sich habe.

Schlagen Antigen-Tests bei dieser Variante an?

Eine gute Nachricht teilte die deutsche Virologin Sandra Ciesek auf Twitter mit: Bei einem der Verdachtsfälle in Deutschland habe sich gezeigt, dass die unkomplizierteren Antigen-Schnelltests auch bei der neuen Variante anschlagen und eine Infektion mit dem Coronavirus erkennen. „Die Antigentests wirken bei Omikron“, kommentierte das der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Reicht unser Impfschutz aus?

Mit etwas Sorge, aber ohne Panik, blickt der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York tätige österreichische Forscher Florian Krammer auf die neue Variante B.1.1.529. Derart viele Mutationen im Spike-Proteins seien "nicht gut". Es könnte sich hier um eine Variante handeln, die erstmals eine Anpassung von Impfstoffen notwendig mache. Zur Einschätzung brauche es aber noch mehr Daten: "Es ist zu früh, da etwas zu sagen."

Die derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe sind nach Ansicht eines britischen Experten "fast sicher" weniger effektiv gegen die im südlichen Afrika entdeckte neue Variante B.1.1.529, glaubt James Naismith, Professor für Strukturbiologie an der Universität Oxford. Auch aus Sicht des südafrikanischen Virologen Shabir Madhi schützen herkömmliche Impfstoffe gegen die neue Corona-Variante B.1.1.529 nur bedingt. "Wir gehen davon aus, dass es noch einiges an Schutz gibt." Es sei aber wahrscheinlich, dass bisherige Impfstoffe weniger wirksam sein dürften.

Christian Drosten ruft mit Nachdruck zur Impfung auf: "Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann ist: Es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist."

Der Impfstoffhersteller Moderna feilt bereits an zwei Vakzinen, die gegen Omikron eingesetzt werden können. Zudem kündigte das Unternehmen einen neuen variantenspezifischen Impfstoffkandidaten gegen die im südlichen Afrika entdecke Variante an. "Die Mutationen in der Omikron-Variante sind besorgniserregend, und seit einigen Tagen arbeiten wir so schnell wie möglich an der Umsetzung unserer Strategie zur Bekämpfung dieser Variante", sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer vom US-Biotech-Unternehmen Moderna am Samstag.

Auch die Firma Novavax gab am Freitag bekannt, an einer aktualisierten Version des Impfstoffes gegen Covid-19 zu arbeiten. Diese soll in den kommenden paar Wochen bereit für Tests und Herstellung sein. Die Impfstoffhersteller Biontech und Johnson & Johnson haben ebenfalls verkündet, dass sie dabei sind, die Wirksamkeit ihrer Vakzine auf die neue Variante zu testen.

Welche Vorteile haben Reisebeschränkungen aus Südafrika?

Andreas Bergthaler: "Es geht immer um den Faktor Zeit in einer Pandemie. Je früher man agiert, desto besser. Wir müssen uns die Frage stellen, wie sehr wir mit der Identifizierung von B1.1.529 weltweit hinterherhinken. In diesem Fall haben ganz wenige Sequenzierungen gereicht, um hellhörig zu werden. Ursache ist die ungewöhnlichen Anzahl and Art von Mutationen der Variante. Politisch gesehen führt kein anderer Weg vorbei als möglichst rasch Maßnahmen zu implementieren. Damit können wir die Verbreitung der Variante aber wahrscheinlich maximal verlangsamen, wenn sie denn wirklich infektiöser ist als Delta ist."

Zahlreiche Länder, darunter auch Österreich, Deutschland und weitere Mitgliedstaaten der EU, haben den Flugverkehr mit Südafrika und weiteren Ländern der Region beschränkt. Großbritannien und Israel gingen noch einen Schritt weiter und verschärften ihre generellen Einreiseregelungen. Wie der britische Premierminister Boris Johnson ankündigte, müssen künftig alle Einreisenden zwei Tage nach ihrer Ankunft in Großbritannien einen PCR-Test machen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses isolieren.

Israel wird seine Grenzen ab Sonntagabend erneut komplett für Ausländer schließen. Ausnahmen müssten von einem Sonderkomitee genehmigt werden, teilte das Büro von Ministerpräsident Naftali Bennett mit. In Israel wurde bisher ein Omikron-Fall bei einem Rückkehrer aus Malawi bestätigt.

Welche Untersuchungen folgen jetzt?

Forscher in Südafrika haben bereits mit Labortests gestartet: Sie planen, die Fähigkeit der Variante zu testen, Antikörper sowie andere Immunreaktionen zu umgehen. Die Computermodellierung deutet darauf hin, dass B.1.1.529 die verliehene Immunität durch T-Zellen umgehen könnte. Das Team rund um Penny Moore, Virologin der University of Witwatersrand in Johannesburg, hofft, in zwei Wochen die ersten Ergebnisse vorlegen zu können.

Wie schnell kann Biontech einen neuen Impfstoff entwickeln, falls notwendig?

Das Pharmaunternehmen Biontech prüft eine mögliche Anpassung seines mRNA-Impfstoffs: "Wir können die Besorgnis von Experten nachvollziehen und haben unverzüglich Untersuchungen zur Variante B.1.1.529 eingeleitet", sagte ein Biontech-Sprecher am Freitag. Biontech hat für einen solchen Fall nach eigenen Angaben schon vor Monaten mit seinem US-Partner Pfizer Vorbereitungen getroffen. Der mRNA-Impfstoff soll dann innerhalb von sechs Wochen angepasst werden. Erste Chargen des angepassten Impfstoffs könnten nach Angaben des Unternehmens innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden.