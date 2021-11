Andreas Bergthaler: Bei B.1.1.529 geht es um den Faktor Zeit

Ihr Kollege Molekularbiologe Ulrich Elling, der einer der Ersten war, der auf diese Variante aufmerksam gemacht hat, spricht davon, dass wir vor einer neuen Pandemie stehen. Teilen Sie diese Befürchtung?

Es ist ein bisschen zu früh. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie gut unsere Immunantwort auf diese neue Variante reagiert und ob sie wirklich so viel infektiöser ist.

Obwohl nur wenige Fälle der neuen Variante B1.1.529 bekannt sind, haben einige Länder wie Österreich, Deutschland, Großbritannien und Israel den Flugverkehr bereits aus mehreren afrikanischen Ländern eingeschränkt. Wir wissen, dass das Virus durch Landesgrenzen nicht aufgehalten wird. Welche Vorteile hat eine Verzögerung, bis die neue Variante erstmals in Österreich auftaucht?

Ganz allgemein: Es geht immer um den Faktor Zeit in einer Pandemie. Je früher man agiert, desto besser. Wir müssen uns die Frage stellen, wie sehr wir hinterherhinken mit der Identifizierung von B1.1.529 weltweit. In diesem Fall haben ganz wenige Sequenzierungen gereicht, um hellhörig zu werden aufgrund der ungewöhnlichen Anzahl and Art von Mutationen der Variante.

Politisch gesehen führt kein anderer Weg vorbei als möglichst rasch Maßnahmen zu implementieren. Damit können wir die Verbreitung der Variante aber wahrscheinlich maximal verlangsamen, wenn sie denn wirklich infektiöser als Delta ist.

Müssten Südafrika-Rückkehrer der vergangenen und dieser Woche von den heimischen Behörden für eine PCR-Probe kontaktiert werden?

Das scheint mir sehr sinnvoll und wird in Großbritannien meines Wissens gemacht.

Vor 11 Monaten warnte Großbritannien vor Delta: Seitdem wurde ein umfassendes Monitoring in vielen Ländern eingeführt. Sequenziert Österreich ausreichend, um die neue Variante schnell aufzuspüren?

Wir sind gut dabei, wenngleich nicht unter den Spitzenreitern wie zum Beispiel England, Dänemark und Island. Wir haben einerseits das Überwachungssystem (Anm: Sentinel-System) für neu auftretende und bereits existierende Mutationen von Sars-CoV2 über die AGES und die ÖAW-Institute CeMM und IMBA sowie weiterer universitärer Institutionen. Zudem haben wir ein gutes Variantenmonitoring im Abwasser von mehr als 50 Prozent der Bevölkerung, welches ein sehr gutes wöchentliches Abbild der Situation mit einer gewissen Zeitverzögerung zulässt.

Wir wissen also aus unseren Daten von Mitte November, dass diese Variante bis dahin in Österreich nicht aufgetreten ist. Wir sind deutlich besser aufgestellt als vor einem Jahr und das Überwachungssystem wird von der AGES gerade noch deutlich ausgebaut. Wenn Österreich jedoch wie im Juni bei Delta nahezu überrollt werden sollte, dann kann ich jetzt jedem nur dringend zu einer Erstimpfung bzw. der Auffrischungsimpfung raten. Weiters müssen wir erforschen, wie gut unser Impfschutz gegenüber der neuen Variante tatsächlich ist.