Omikron in Österreich: Verdachtsfall in Tirol bestätigt

Der Verdachtsfall einer Omikron-Infektion in Tirol hat sich bestätigt. Das sagte Claudia Reiterer in der ORF-Sendung Im Zentrum, nachdem sie mit der Virologin Dorothee von Laer Sonntagabend telefoniert hatte.

Bei der betreffenden Person in Tirol handelt es sich um eine männliche Person aus dem Tiroler Unterland, welcher sich mit einem Freund in Südafrika drei Wochen aufgehalten hatte. Am Dienstag soll der Mann zurückgekehrt sein, mehrere Antigen-Tests in den vergangen Tagen seien negativ ausgefallen, nach dem Aufruf an Reiserückkehrer sich testen zu lassen, folgte ein PCR-Test. Dieser fiel positiv aus.