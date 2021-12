EMA beginnt mit beschleunigter Prüfung des Totimpfstoffes von Valneva

Diese Studien deuten darauf hin, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2 auslöst. Die Überprüfung von Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit könnten in mehreren Wochen abgeschlosen sein.

VLA2001 ist ein inaktivierter, adjuvantierter (mit einem Verstärker versehener) Impfstoffkandidat („Totimpfstoff“) mit ganzen, unschädlich gemachten SARS-CoV-2-Viren. Bei inaktivierten Impfstoffen wird der Körper mit solchen inaktivierten (abgetöteten) SARS-CoV-2-Viren konfrontiert, die keine Erkrankung mehr verursachen können. Dadurch setzt sich das körpereigene Abwehrsystem mit dem Erreger auseinander und entwickelt die notwendige schützende Immunantwort. Dieser Ansatz ist seit langem erprobt. VLA2001 enthält außerdem zwei „Adjuvantien“, Substanzen, die helfen, die Immunantwort auf den Impfstoff zu stärken.

Im Oktober wurden erste Daten aus der Zulassungsstudie publiziert: In dieser Studie wurde der Valneva-Impfstoffkandidat mit dem Impfstoff Vakzevria von Astra Zeneca verglichen. Dabei habe VLA2001 eine "Überlegenheit gegen AZD1222 (das Astra Zeneca-Vakzin, Anm.) in Bezug auf den geometrischen Mittelwert-Titer für Neutralisierungs-Antikörper" gezeigt, hieß es in einer Aussendung.

Der Impfstoff soll also effektiver als das Präparat von Astra Zeneca sein und gleichzeitig zu weniger Nebenwirkungen führen. Es kam auch zu keiner schweren Covid-19-Erkrankung, egal, welchen Impfstoff die Studienteilnehmer erhielten, hieß es in der Aussendung.