Covid-Pille Molnupiravir: Warum sie kein Mittel für jeden Infizierten ist

Die Tabletten müssen in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn eingenommen werden. „Man muss 30 ungeimpfte Patienten mit Risikofaktoren behandeln, um eine Spitalsaufnahme zu vermeiden“, sagt der klinische Pharmakologe Markus Zeitlinger von der MedUni Wien: „Das ist aber besser als viele andere Medikamente, die wir heute in verschiedenen Gebieten einsetzen.“ Und: „In der Molnupiravir-Gruppe gab es einen Todesfall, in der Placebo-Gruppe neun. Das ist schon ein gutes Verhältnis.“