Covid-19: Welche Fortschritte es bei den Therapien gibt

Antikörper-Therapien:

Donnerstag empfahl die EMA die Zulassung von zwei monoklonalen Antikörperpräparaten: Eines der Firmen Roche und Regeneron (damit wurde im Vorjahr auch Ex-US-Präsident Trump behandelt) und eines von Celltrion. Monoklonal bedeutet, dass die im Labor hergestellten Antikörper alle gleich sind. Sie verhindern, dass die Viren an die Körperzellen andocken können. „Diese Medikamente müssen per Infusion verabreicht werden – spätestens Tag sieben nach Symptombeginn – und wirken ebenfalls bei früher Gabe am besten.“ Menschen, die keine Antikörper bilden können, könnten sie vorbeugend bekommen. An der Klinik Favoriten werden Antikörperpräparate bereits eingesetzt: „Das sind die wirksamsten Medikamente.“

Blutgerinnung:

Eine Studie der MedUni Wien zeigte bei Spitalspatienten, dass niedermolekulares Heparin zur Hemmung der Blutgerinnung die Infektionszeit im Schnitt um vier Tage verkürzen kann. Der frühere Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes Wilhelm Marhold spricht sich für eine frühe Verabreichung schon zu Hause aus. „Im Einzelfall kann das sinnvoll sein“, sagt Zoufaly, „aber aus meiner Sicht nicht für jeden in der ersten Krankheitsphase, es kann auch Nebenwirkungen geben.“