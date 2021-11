Covid: Warum Top-Laborpersonal sich unfair behandelt fühlt

Der Arbeitsfall habe sich vervielfacht, bei weitgehend gleichem Personalstand: "PCR-Tests wurden bisher in den Spitälern von Speziallabors gemacht, die z. B. verschiedene Probenmaterialien auf das Vorhandensein von verschiedenen Viren gescreent haben und lediglich einen Fünf-Tage-Betrieb hatten. Innerhalb kürzester Zeit mussten viele Spitäler auf einen 24 Stunden-Betrieb umstellen. "Labore, die in einem Spital früher am Tag 20 PCR-Proben verarbeitet hatten, hatten plötzlich 500 bis 700 Proben täglich zu bewältigen, und das unter einem bisher nicht gekannten enormen Zeitdruck."

Handler: "Vor dem Auftreten von SARS-CoV-2 bekamen wir täglich in unsere Abteilung für Klinische Virologie rund 400 PCR-Proben zur Analyse auf verschiedenste Viren. Derzeit verarbeiten wir im Haus täglich zwischen 2000 und 2599 PCR-Proben von Patientinnen und Patienten." Insgesamt sind es rund 100.000 PCR-Tests, die mittlerweile täglich in den Spitälern anfallen. Die PCR-Gurgeltests im Rahmen von Aktionen wie "alles gurgelt!" werden in der Regel nicht von den hochspezialisierten Biomedizinischen AnalytikerInnen ausgewertet: "Dazu gibt es viel zu wenige in Österreich, wir sind froh, wenn wir die offenen Stellen in den Spitälern besetzen können."