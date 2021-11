Mahrer fordert flächendeckende PCR-Tests und Werbung für das Impfen

Ein Impfpflicht könnten die Sozialpartner schwer fordern, da sie Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten vertreten, "aber die Politik kann sich zu dem einigen. Dazu gibt es ja auch eine Regierung", so Mahrer. Das sei eine demokratiepolitische Entscheidung.

Nichts hält Mahrer davon, bei den G-Regeln am Arbeitsplatz, also der Anforderung an Impfungen und Tests, nach Branchen zu unterscheiden. Dazu könnten Arbeitnehmer zu leicht zwischen Branchen wechseln. Da würden Unterscheidungen wenig Sinn machen und zu Verwerfungen am Arbeitsplatz führen. Daher seien einheitliche Regeln nötig. Im Gegenteil habe er Bundeskanzler und Gesundheitsminister darauf hingewiesen, dass das "Kompetenz-Wirrwarr und die Regelungsvielfalt" reduziert werden müssten.