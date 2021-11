Genesen, geimpft - oder beides: Wer die Superimmunität hat

Was ist die Grundlage der Kritik Genesener?

„Jüngste Daten zeigen, dass man nach einer überstandenen Covid-Infektion im Schnitt auf eine Immunitätsdauer von etwa einem Jahr kommt“, sagt Neos-Abgeordneter Gerald Loacker. Er verweist auf Daten aus den Antworten einer parlamentarischen Anfrage, die er an Minister Wolfgang Mückstein gestellt hat: „Demnach gebe es unter Genesenen etwas weniger neuerliche Infektionen als unter Geimpften. Loacker drängt auf verbesserte Regeln für Genesene: „In der Schweiz gilt die Infektion für 12 Monate als ,G‘“.

Was sagen Experten?

Die Deutsche Gesellschaft für Virologie hat eine Stellungnahme veröffentlicht, wonach die Schutzdauer nach einer SARS-CoV-2-Infektion mindestens ein Jahr beträgt. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, verweist auf eine Publikation, wonach bei Genesenen 1,5 bis 2 Jahre ein zumindest 50-prozentiger Schutz vor Reinfektionen gegeben ist. Aber: „24 % der Infizierten hatten keine Antikörper und daher auch keinen wirklichen Schutz vor Infektion.“ Mikrobiologe Martin Moder schrieb zu der Studie auf Twitter: „Genesene haben im Mittel etwa gleich hohe Antikörper-Level wie doppelt mRNA-Geimpfte. Aber: Bei den Geimpften sind die Level zuverlässig hoch, während sie bei Genesenen viel breiter streuen.“

Es gibt also Vorteile und Nachteile?

„Rein immunologisch gesehen ist es so, dass Genesene einen gewissen Vorteil gegenüber Geimpften haben, weil ihre Antikörper besser und an mehr Stellen des Spike-Proteins binden“, sagt Sylvia Knapp, Professorin für Infektionsbiologie an der MedUni Wien. „Allerdings gibt es nach einer Infektion eine große Schwankungsbreite bei der Antikörperbildung und dem Ausmaß des Immunschutzes. Und wir haben nach wie vor keinen verlässlichen Antikörper-Schwellenwert, der sicher Schutz garantiert.“