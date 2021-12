Platter: Nach drei Wochen Lockdown "wird und muss" alles aufgehen

Landeshauptmann Günther Platter sagt in der ORF-Pressestunde, "es wird und es muss" nach diesen drei Wochen Lockdown alles aufgehen: der Handel, die Gastronomie, die Hotellerie, auch Kultur und Sport müssten unter Sicherheitsauflagen wieder möglich sein. "Sonst haben wir bald auch die Geimpften auf der Straße", sagt Platter. Man müsse auf die Psyche der Menschen Rücksicht nehmen, man könne Geimpfte und Genesene nicht länger einsperren.

Es werde nach Ablauf der drei Wochen Lockdown - das ist am 13. Dezember - geöffnet: "Das haben wir unterschrieben und versprochen. Dieses Versprechen müssen wir halten." Platter verwies auf den Beschluss der Landeshauptleutekonferenz mit dem damaligen Kanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Achensee, die unter seinem Vorsitz abgehalten wurde. Der aktuelle Lockdown gilt laut Beschluss des Hautpausschusses bis 11. Dezember. Der 12. Dezember ist ein Sonntag.

"Überall ist Schifahren möglich"

Was die Schigebiete betrifft, sagt Platter: Überall sei alles offen, in Südtirol beispielsweise. Da könne man nicht in Österreich alles geschlossen halten, sagt Platter.

Herbe Kritik übt Platter auch an der FPÖ: "Es kann nicht sein, dass Kickl und FPÖ solche Dinge behaupten, wie dass man mit einem Entwurmungsmittel die Pandemie bekämpfen kann. Herr Kickl, lassen Sie endlich diese Angelegenheit!"

Zu seiner eigenen Zukunft sagt Platter, er werde bei der Landtagswahl im Februar 2023 erneut als Landeshauptmann kandidieren.

Der Artikel wird laufend ergänzt