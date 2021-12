Karl Nehammers Welt: Was er kann, wie er lebt, woher er kommt

Wer berät ihn? Auf wen der Kanzler hört

Mit Karl Nehammer an der Spitze wird es auch einen neuen Kabinettschef im Kanzleramt geben. Auf Bernhard Bonelli folgt Markus Gstöttner, bisher stellvertretender Kabinettschef. Der 35-jährige Wiener ÖVP-Gemeinderat hat an der London School of Economics and Political Science studiert, ehe er dort dann für die Firma McKinsey&Company tätig war. Für Projekte in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA. Erst danach wechselte Gstöttner zurück nach Österreich und stieg in der Bundeshauptstadt in die Politik ein.

In das Kanzleramt wechseln auch noch Gudrun Zagler, die Nehammer bei seinem Wechsel von St. Pölten nach Wien mitgenommen hat, Vera Regensburger aus der Bundespartei und Kristina Rausch, die von nun an am Ballhausplatz für die strategische Kommunikation zuständig sein wird.

Neu ist auch der Pressesprecher des Regierungschefs: Daniel Kosak. Der 45-Jährige wechselt vom Landwirtschaftsministerium von Elisabeth Köstinger in das Bundeskanzleramt. Er ist auch Vizebürgermeister in Altlengbach bei Wien. Zweiter innenpolitischer Sprecher wird Viktor Niedermayer, der zuletzt für Ministerin Karoline Edtstadler tätig war. Für den internationalen Bereich wird weiterhin Etienne Berchtold zuständig sein.

Für eine Entscheidungsfindung ist Karl Nehammer aber sein enger Umkreis aber nicht genug. Wie bei seinem Hobby Boxen sucht er sich auch für die verschiedensten Themenfelder Sparringpartner, mit denen er verschiedene Sichtweisen durchdiskutiert. Dabei greift er gerne auch auf seine politischen Weggefährten in Niederösterreich zurück, vor allem auf seinen ehemaligen Chef und künftigen Innenminister Gerhard Karner sowie auf Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Oder auf Klubobmann August Wöginger, mit dem ihn seit der gemeinsamen Zeit im ÖAAB eine enge Freundschaft verbindet. Sein Best Buddy ist auch ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior. Keine Diskussionsplattform sind für ihn die Sozialen Medien. Da ist ihm schon lieber, an einem Stammtisch in einem Gasthaus Platz zu nehmen.