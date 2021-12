Werner Kogler: "Werden nicht alles über Nacht aufsperren"

Nehammer ist für Sie ein Hardliner, mit dem man sich trotzdem in der Mitte treffen kann?

Ich erlebe ihn sehr oft als verbindend und auch als verbindlich, wenn man sich ausgesprochen hat. Er hat Handschlagqualität – auf dieser Basis treffen wir uns. Man kann Konflikte diskutieren und muss nichts groß verstecken. In der Pandemiebekämpfung war er im Hintergrund immer sehr verbindend. In der Außenwirkung hat er zurecht signalisiert, dass Maßnahmen eingehalten gehören und diese auch kontrolliert werden. So bekommt jeder sein Image ab. Durch die Rochade zum Bundeskanzler wird es auch einen Rollenwechsel bei Karl Nehammer geben. Er wird nicht zu viel versprechen, denn da sind wir ja schon gebrannte Kinder. Mit Nehammer können wir gemeinsam nach der Pandemie auch für die Gesellschaft etwas Verbindendes erzeugen. Ich traue ihm das tatsächlich alles zu.

Die Opposition fordert Neuwahlen. Ist die Beute für die Grünen mittlerweile so groß – Stichwort: Lobautunnel, Klimaticket und Steuerreform –, dass Sie sich als Parteichef jetzt sagen: Wir wären ja blöd, in Neuwahlen zu gehen?

Das ist keine Frage von Gescheitheit, Blödheit oder Beute. Das ist eine Frage von Verantwortung. Die Verantwortung gebietet auch, dass wir jedenfalls, solange die Auswirkungen dieser Pandemie eine so große Last darstellen, keine monatelangen Wahlkämpfe machen. Das wäre mit Sicherheit das falsche Signal. Außerdem haben wir viele Gemeinsamkeiten umzusetzen. Für die ökosoziale Steuerreform muss eine neue Maschine mit Klimabonus für alle und CO 2 -Bepreisung gebaut werden. Das ist nicht mit einem Handstreich gemacht. Das ist ein riesiges Zukunftswerk, das 2022 vollendet werden muss. Aber prinzipiell halte ich die Frage für zulässig, ob bei so vielen Wechseln die Legitimation noch gegeben ist. Die Frage ist nur, wann ein verantwortungsvoller Zeitpunkt dafür wäre? Ich sehe ihn nicht, auch weil wir Grünen nicht auf Umfragen schielen. Aber ja, wenn alles wieder stabil ist, wird sich die Frage nochmals anders stellen, wenn die Regierung nicht liefert. Wir liefern jedenfalls im Klimaschutz.

Apropos Pandemie: Wird am 13. Dezember abseits des Handels alles wieder geöffnet?

Die Entscheidung fällt am Mittwoch, wo wir die verschiedenen Experten hören werden. Meiner Prognose nach werden Öffnungsschritte möglich sein. Aber wir werden nicht alles über Nacht aufsperren können. Es wird weiter Beschränkungen geben müssen zum Schutz unserer Gesundheit.