Nach Minister-Sudoku: "Ich kann mit der Frage nix anfangen"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Ich habe mich heute schon amüsiert“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitagabend in seiner Ansprache. Karikaturen wie die Tapetentür als Drehtür für Minister, oder ein Drive-in für die vielen Angelobungen, haben ihn an diesen ereignisreichen Tagen zum Lachen gebracht. „Irgendwie schon schön, dass uns trotz allem der Schmäh nicht ausgeht“, sagte der Bundespräsident.

Der Schmäh kann einem schon ausgehen, wenn die Tage wieder zu einzigen Fernsehsondersendungen verschwimmen. Aber an Tag zwei der neuesten Verwicklungen ging es schon ein bisschen lockerer zu.

Personalfindung als Sudoku

Nach der mittäglichen Ansprache des designierten neuen Bundeskanzlers, Karl Nehammer, wurde das Regierungsumbilden in den ÖVP-Reihen in der „ZiB spezial“ von Moderatorin Margit Laufer mit der Erstellung eines Sudokus verglichen. Nach dem Prinzip: Nimmt man aus einem Kästchen was weg, muss man von wo anders wieder etwas nehmen und so weiter.