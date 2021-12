Vize-Kanzler Werner Kogler äußert sich zur Regierungsumbildung

"Freiheit ist ein kostbares Gut aber die eigene Freiheit sollte dort enden, wo die des anderen beginnt. Solidarität ist einer der Grundwerte der christlich-sozialen Philosophie und zeigt sich vor allem in der Krise. Mit Solidarität muss man dafür sorgen, dass wir die Freiheit, die wir alle so sehr lieben zurückbekommen (...) Wir alle gemeinsam haben es in der Hand, die Freiheit für uns alle wieder zurückzuerlangen." Die Freiheit wird durch das Virus eingeschränkt, nicht durch politische Agitationen.