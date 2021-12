ÖVP-Personalrochade: Nehammer einstimmig zum neuen Kanzler gewählt

Außenminister Michael Linhart geht "jetzt einmal" davon aus, dass er weiter Außenminister bleibt. "Ich bin gekommen, um Außenminister zu sein und für Österreich zu arbeiten", sagte Linhart am Freitag am Rande der OSZE-Außenministertagung in Stockholm gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Sollte das so sein, wird die ÖVP klären müssen, was aus dem ehemaligen Außenminister und dann auch ehemaligen Ex-Kanzler Alexander Schallenberg wird.

Auch bei den Staatssekretariaten soll es einen Wechsel geben. Wenn Magnus Brunner wirklich Finanzminister werden sollte, wird ein türkises Staatssekretariat frei. Laut einem Bericht von heute.at könnte die 26-jährige JVP-Chefin Claudia Plakolm dann Staatssekretärin für Jugend werden.