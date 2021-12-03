Nehammer Başbakan oldu: ÖVP hükümet ekibindeki değişiklikler

Başbakan olarak ayrıldıktan iki ay sonra Sebastian Kurz Perşembe günü ÖVP başkanlığından da istifa ettiğini duyurdu ve böylece büyük bir ÖVP personel isyanını tetikledi. Alexander Schallenberg akşam saatlerinde Başbakanlığından istifa ettiğini açıkladı ve birkaç saat sonra Maliye Bakanı Gernot Blümel de siyasetten ayrıldığını duyurdu. Hükümet ekibinde büyük bir değişiklik bekleniyordu. ÖVP, Cuma günü Siyaset Akademisi'ndeki son müzakerelerde personel rotasını şu şekilde belirledi:

• Karl Nehammer yeni Başbakan ve ÖVP federal parti başkanı oldu.

• Heinz Fassmann artık Eğitim Bakanı olarak kalmayacak, halefi Steiermark Üniversitesi Rektörü Martin Polaschek olacak.

• Halihazırda Altyapı Bakanlığı Devlet Sekreteri olan Magnus Brunner, Maliye Bakanı olur.

• Aşağı Avusturyalı Gerhard Karner İç işleri Bakanı oldu.

• Alexander Schallenberg yeniden dış işleri bakanı olacak.

• Claudia Plakolm Federal Başbakanlıkta Devlet Sekreteri olur.

• Karoline Edtstadler, Elisabeth Köstinger ve Margarete Schramböck ÖVP hükümet ekibinde kalmaya devam ediyor.