İstifa: Sebastian Kurz siyasetten çekiliyor
Sebastian Kurz Avusturya siyasetinden ayrıldı. Karl Nehammer yeni parti lideri olacak.
Eski Şansölye ve ÖVP parti başkanı Sebastian Kurz siyasetten tamamen çekildi. 35 yaşındaki Krone gazetesine oğlu Konstantin'in doğumunun nihayetinde fark yarattığını açıkladı. Çocuğunu görünce "tak"ettiğini belirti. Eski başbakan ve Halk Partisi'nin başkanı artık Avusturya siyasetine zarar vermek istemiyor.
Kurz'u Ekim ayında Şansölyelikten istifaya zorlayan Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığı'nın (WKStA) soruşturmaları da muhtemelen üzerine düşeni yaptı. Kurz, "Coşku biraz kayboldu" dedi. Kurz, kararını Perşembe günü saat 11.30'da düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıklayacak.
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