Şansölye Sebastian Kurz istifa etti

Federal Şansölye Sebastian Kurz (ÖVP), kendisine yönelik yolsuzluk iddiaları ve ÖVP kulübünün başkanı olarak Ulusal Konsey'de yapılan değişiklikler sonrasında istifa etti. Dış işleri Bakanı Alexander Schallenberg'i (ÖVP) halefi olarak öneriyor. Cumartesi akşamı bir basın toplantısında yapılan bu duyuru, suçun kabul edildiği anlamına gelmiyor. Kurz, kendisine yönelik iddiaları bir kez daha asılsız olarak nitelendirdi.