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© APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH

Mehr Platz
10/09/2021

Şansölye Sebastian Kurz istifa etti

Cumartesi akşamı bir basın toplantısında yapılan bu duyuru, suçun kabul edildiği anlamına gelmiyor.

Federal Şansölye Sebastian Kurz (ÖVP), kendisine yönelik yolsuzluk iddiaları ve ÖVP kulübünün başkanı olarak Ulusal Konsey'de yapılan değişiklikler sonrasında istifa etti. Dış işleri Bakanı Alexander Schallenberg'i (ÖVP) halefi olarak öneriyor. Cumartesi akşamı bir basın toplantısında yapılan bu duyuru, suçun kabul edildiği anlamına gelmiyor. Kurz, kendisine yönelik iddiaları bir kez daha asılsız olarak nitelendirdi.

Sebastian Kurz (ÖVP) Cumartesi günü Ulusal Konsey tarafından geri çağrılmasını beklemedi ve şansölye olarak istifa etti. 641 gün ile, Kurz'un ikinci görev süresi ilkinden (526 gün) biraz daha uzundur. Toplamda, 35 yaşındaki şu anda 1.167 görev gününe sahip - bugüne kadar İkinci Cumhuriyet'in 15 hükümet başkanı arasında 8. sırada.

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( kurier.at ) | Stand: 10/09/2021, 20:59