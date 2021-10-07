Şansölye Kurz ve ÖVP soruşturma altında
Sebastian Kurz 2016'daki anketleri etkilemekle suçlanıyor.
ÖVP partisinden Şansölyelisi Sebastian Kurz ve yakın çevresi soruşturma altında - aldatma, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili. Çarşamba günü ÖVP genel merkezinde, Başbakanlık'ta ve Maliye Bakanlığı'nda ev aramaları yapıldı.
Kurz, 2016'daki anketleri etkilemekle suçlanıyor. Ayrıca, günlük "Österreich" gazetesindeki ilanlar da dikkate altında. Kurz iddiaları reddediyor. Şansölye olarak kalmak istiyor.
Diğer partilerden sert eleştiriler var. FPÖ, NEOS ve SPÖ, Kurz'un istifasını talep ediyor. Yeşiller şu anda ÖVP ile yönetiyor. Kurz'un böyle devam edip edemeyeceğinden emin değiller. Yeşiller şimdi diğer taraflarla konuşmak istiyor.
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