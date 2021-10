Wie geht es weiter mit Sebastian Kurz? Kanzler gibt um 16 Uhr Statement ab

Am Mittwoch hatte Vizekanzler Werner Kogler den Fortbestand der Koalition noch an die Handlungsfähigkeit der Regierung geknüpft - und die sei nach wie vor gegeben, war sich der Grünen-Chef sicher.

Am Donnerstagvormittag überraschten die Grünen dann mit einer Aussendung, in der sie eben jene Handlungsfähigkeit infrage stellten. Jedenfalls die des Kanzlers. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt", wird Parteichef Kogler darin zitiert.

Seitdem überschlagen sich die Ereignisse.

Die Opposition kündigte bereits Misstrauensvoten gegen Sebastian Kurz an. Und laut KURIER-Informationen könnten die Grünen tatsächlich versuchen, Kurz als Kanzler abzusetzen. Allerdings ohne die Koalition sprengen zu wollen. Auch Neos und SPÖ zeigten sich in Sachen Neuwahlen Donnerstag zurückhaltend.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute mit allen Parteichefs sprechen - um 16 Uhr wird Sebastian Kurz in der Hofburg erwartet. Wir berichten live.