Live: Beate Meinl-Reisinger zum Rücktritt des Kanzlers

Teilweise habe er die Nachrichten in der Hitze des Gefechts geschrieben, aber er sei auch nur ein Mensch, sagt Kurz. Er sei dankbar für den Rückhalt, den er erlebe. Man befinde sich nun in einer politischen Patt-Situation. Budget und Steuerreform seien verhandelt aber nicht beschlossen. Es sei nun unverantwortlich, in Chaos zu schlittern. Gleiches gelte für eine vier Parteien Koalition "die dann auch noch von Herbert Kickls Gnaden abhängig ist"