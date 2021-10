Kanzler Schallenberg in Brüssel: "Europa ist Teil meiner DNA"

Begleitet von einer großen Mediendelegation – und seit Amtsvorgänger Sebastian Kurz "standesgemäß" in der Economy Class des AUA-Airbus „Arlberg“ - flog der Kanzler am Donnerstag in Brüssel ein und traf Ursula von der Leyen im 13. Stock des Berlyamont-Gebäudes. "Österreich bleibt ein verlässlicher und starker Partner der EU", war die Botschaft, die der Kanzler mitbrachte – unter seinem Vorgänger hatte es ja die eine oder andere Verstimmung (Impfbasar-Vorwurf, Verteidigung der Visegrad-Staaten) gegeben.

"Pandemie noch nicht im Rückspiegel"

Zuvor gab Schallenberg eine kleine Tour d’Horizon in Sachen Europa: Für Österreich bleibe die EU weiter der wesentliche politische Rahmen und Hebel bei der Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen. Zu denen zähle die Pandemie, "die noch nicht im Rückspiegel“ sei, wie Schallenberg sagte. "Es ist bitter, wir haben bei weitem genug Impfstoff und stolpern in eine Pandemie der Ungeimpften, der Zögerer und Zauderer. Ich halte das für verantwortungslos."

"Es kommt auch auf den Ton an"

Das strategisch wichtigste Ziel sei, "nie wieder eine Teilung auf dem europäischen Kontinent zu erleben“. Die Werte in der EU wie Rechtsstaatlichkeit seien nicht verhandelbar, sagte Schallenberg mit Blick auf Polen, die Kommission handle da richtig mit ihrem Druck, aber: "Es kommt auch auf den Ton an.“ Es sei wichtig und auch Österreichs Rolle, gute Kommunikationskanäle aufzubauen, zu verbinden "und nicht mit dem Megaphon über die Grenze zu rufen“.

In Sachen Migration betonte der Kanzler, dass Österreich bei seiner Linie bleibe, eine Stärkung des Außengrenzschutzes zu forcieren. "In Österreich hat es allein heuer 24.000 Asylanträge gegeben, vier Mal so viele wie in Griechenland, drei Mal soviele wie in Italien, wir leisten einen Beitrag über die Maßen solidarisch.“