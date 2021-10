Derzeit, führt Sebastian Kurz weiter aus, werde vieles miteinander vermischt, sei es für viele schwer, die Geschehnisse zu durchblicken.

"Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass im Moment so viel miteinander vermischt wird, dass es für viele immer schwieriger wird, das zu durchblicken. Ich glaube, eine klare Trennung zwischen SMS-Nachrichten und strafrechtlichen Vorwürfen wäre wichtig", sagt Kurz.

"Habe mir noch nie in meinem ganzen Leben strafrechtlich irgendwas zu Schulden kommen lassen"

In "aller Deutlichkeit" will Kurz noch festhalten: "Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nicht strafrechtlich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und ich bin froh, dass es mittlerweile mehr und mehr Experten gibt, die auch klar sagen, dass es keinen Hinweis auf eine Anstiftung und somit ein strafrechtlich relevantes Verhalten von meiner Seite gibt. Und das werde ich am Ende des Tages auch beweisen!"

Zum Schluss so resümiert Kurz, habe er einen Schritt gesetzt, um sicherzustellen, "dass die Regierungsarbeit stabil fortgesetzt werden kann. Ich selbst werde jetzt die Vorwürfe gegen mich entkräften und alles tun, um die Regierungsarbeit bestmöglich zu unterstützen. Und auf diesem Weg bitte ich Euch um Eure Unterstützung."