Mikl-Leitner meldet sich erstmals zu Wort: "Die Chats können wir so nicht stehen lassen"

Doch auch die Botschaft von Schallenberg an die hinteren Reihen in der ÖVP war klar: Am Ballhausplatz herrscht absolute Loyalität gegenüber Kurz. Daran gibt es nichts zu rütteln. Möglicherweise ein notwendiger Schachzug, wurden doch bereits 24 Stunden nach dem Rücktritt von Kurz die ersten Abkehrtendenzen sichtbar. Steiermarks Landeschef Hermann Schützenhöfer gab in der Kleinen Zeitung eine Einschätzung ab, die Kurz nicht gerne gehört haben wird. Er rechne nicht damit, dass Kurz als Kanzler wieder am Ballhausplatz einziehen könne, angesichts der Dauer von solchen Ermittlungsverfahren. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner kritisierte die rüde Sprachwahl in den Chats: „Das ist nicht der Stil der Partei. Wo man’s kann, muss man es abstellen.“

Tatsache ist, der türkise Lack ist ab, erste schwarze Schattierungen sind in der ÖVP erkennbar. Nicht bei der Regierungsmannschaft. Alle VP-Minister wissen, wem sie den Job verdanken.

Allerdings sickerte in den Ländern die Dimension der strafrechtlichen Vorwürfe stündlich. Jetzt steht die ÖVP vor einem emotionalen Dilemma: wie umgehen mit dem Ex-Kanzler? Weiterhin den Rücken stärken, oder sich heimlich still und leise vom einstigen Polit-Star abwenden? Kurz gewann zwei Nationalratswahlen, hat der machtbewussten Partei gleich zwei Mal den Kanzleranspruch gesichert, war ein Turbo-Booster für die vergangenen Landtagswahlen.