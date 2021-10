Alexander Schallenberg als neuer Bundeskanzler angelobt

Der ehemalige Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP ist Österreichs neuer Bundeskanzler. Er wurde am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt. Schallenberg ist der Nachfolger von Sebastian Kurz, der am Wochenende wegen Korruptions-Vorwürfen zurücktreten musste.

Am Montag wurde außerdem noch der Diplomat Michael Linhart als neuer Außenminister angelobt. Linhart war bisher der österreichische Botschafter in Paris.

Bei der Angelobung war auch Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen dabei. Van der Bellen erinnerte Schallenberg und Kogler an ihre Verantwortung, gemeinsam in der Regierung weiterzuarbeiten.