Schallenberg wird als Kanzler angelobt

Schon das Außenministerium war nicht Teil seiner Lebensplanung. Nun wird es das Kanzleramt. Österreich bekommt heute einen neuen Bundeskanzler: Alexander Schallenberg.

Zuletzt wirkte der Top-Diplomat als Außenminister, in die Tagespolitik hat sich der Jurist bislang nur selten verirrt. Dass der 53-jährige Schallenberg nun öfter auf dem innenpolitischen Parkett tanzen wird, hat sich bereits am Samstag abgezeichnet, am Sonntag bestätigt.

Zu groß war der Druck auf Sebastian Kurz geworden, nachdem Vorwürfe der Untreue und Bestechung gegen ihn laut wurden. Und so tat der 35-Jährige am Samstag einen "Schritt zur Seite" und kündigte seinen Rückzug aus dem Kanzleramt an. "Was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse“, so Kurz in seiner Abschiedsrede.