Schallenberg: Bedingungslose Gefolgschaft

Tagelang wurde über die Unabhängigkeit der Justiz diskutiert, eine Stunde nach der Angelobung richtet der Kanzler eben dieser aus, wie seine Position dazu sei.

Das ist in dieser neuen Funktion definitiv kein kluger Schachzug. Ein ÖVP-Kanzler kann nicht nur, sondern muss wahrscheinlich seinen Parteichef weiterhin hochhalten. Aber sich sofort in laufende Ermittlungen einzumischen, ist ebenso fehl am Platz wie manch rasche Vorverurteilung.

Schallenberg hätte selbstverständlich die völlig freien und ergebnisoffenen Ermittlungen hervorstreichen müssen. Noch dazu als Diplomat in einem abgelesenen Statement, das ist ihm auch garantiert bewusst.

Dass er das nicht tat, kann nur einen Grund haben: bedingungslose Gefolgschaft und die Mutmaßung, der Ex-Kanzler werde wohl bald zurückkehren.

Ob er sich da nicht täuscht? Ein starker Auftritt (in Hinblick auf seine eigene Stärke als Kanzler) war das jedenfalls nicht.