Fleißiger Van der Bellen: Bereits 57 Regierungsmitglieder angelobt

Kein Bundespräsident in der Geschichte der Republik hat je so viele Regierungsmitglieder angelobt - oder besser: angeloben müssen - wie Alexander Van der Bellen. Seit 2017 wurde Österreich von fünf verschiedenen Bundeskanzlern regiert. Einsamer Rekord in Europa - der designierte Bundeskanzler Schallenberg ist hier bereits mitgerechnet. Sebastian Kurz war - mit Unterbrechung durch Hartwig Löger und Brigitte Bierlein zwei Mal Regierungschef.

Ein Überblick über die lange Liste der Angelobungen: