Schallenberg präsentiert sich heute dem Nationalrat - ohne Kurz

Schallenberg sei versiert, wisse, was welches Wort an welcher Stelle bedeute, so Kickl. Deshalb sei er umso erstaunter über die kurze Rede des nunmehrigen Regierungschefs Schallenberg. Für ihn, Kickl, ist die Regierungskrise nicht vorbei. "Die Art und Weise, wie jetzt von beiden Regierungsparteien gehandelt wurde, ist der Garant, dass die Krise der Regierung und des Staates sich fortführt." Es handle sich um keinen Neustart, sondern um "more of the same". Im Bundeskanzleramt sitze nun "kein Graf Bobby, aber Graf Alexander".