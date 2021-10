Hohes Wachstum, auslaufende Corona-Hilfen: Blümel präsentiert Budget

Finanzminister Gernot Blümel hält heute seine zweite Budgetrede. Die kräftige Wirtschaftserholung lässt die Steuereinnahmen wieder sprudeln. Das Wifo erwartet für 2022 ein Wachstum von 4,8 Prozent, auf dieser Annahme basiert auch Blümels Budget. Weil gleichzeitig die Corona-Hilfen auslaufen und sich der Bund im kommenden Jahr Milliarden erspart, sinkt das Budgetdefizit laut Wifo von 6,3 auf 1,9 Prozent.

Im Vorfeld der Budgetrede musste auch wieder der berühmte "Budgetziegel" produziert werden.

Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr, hat dieses Druckwerk doch bei einem Umfang von ca. 3.400 Seiten ein Gewicht von rund 12 Kilogramm. Der Budgetziegel besteht aus dem Bundesfinanzgesetz, dem Personalplan, dem Budgetbericht, Beilagen, zumeist dem Beteiligungsbericht, 35 Teilheften sowie dem Einseiter „Budget im Überblick“.

In der Druckerei sind 8 Mitarbeiter 1,5 Wochen mit dem Budgetdruck beschäftigt. In Summe werden rund 1,55 Mio. Seiten bedruckt, also rund 790.000 Blätter. Inklusive den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Druckerei sind rund 200 Personen im BMF an der Budgeterstellung beteiligt.

Blümel stattete der Druckerei des Finanzministeriums am Montag einen Besuch ab (siehe Foto) und bedankte sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz.