Im Vorjahr ging Blümel noch von einem Defizit im Jahr 2022 von 3,5 Prozent aus. Laut aktueller WIFO-Prognose schrumpft das Defizit aber von heuer 6,3 rekordverdächtig schnell auf 1,9 Prozent im kommenden Jahr. Und angesichts der historisch niedrigen Zinsen sinkt auch der Rekord-Schuldenstand von 87,4 Prozent rasch. Ein Wert von unter 80 Prozent geht sich 2022 noch nicht aus, aber die Richtung stimmt.

In den einzelnen Budgets gibt es kaum Überraschungen, großer Gewinner ist das Umweltressort mit dem Start des Klimatickets. Ansonst ist der Haushalt dominiert von der Steuerreform und dem Einstieg in die CO 2 -Bepreisung. Insofern wird Blümel in seiner auf 30 bis 40 Minuten angelegten Rede den Bogen von der größten Krise der Nachkriegszeit hin zu Entlastung, Schuldenabbau und Ökologisierung spannen.