Budget: Beim Klimaschutz geht es Türkis-Grün erst einmal langsam an

Klimabonus neu

Die Steuereinnahmen steigen aufgrund der Wirtschaftserholung in den Jahren 2022 und 2023 um stolze 13 Milliarden, ohne dass Steuern erhöht werden und inklusive der einsetzenden Entlastung.

Einzig die CO2-Bepreisung wird eingeführt, aber über den Klimabonus ohnehin rückvergütet. Im kommenden Jahr und das ist die Überraschung des neuen Budgets, wird eine Milliarde an Bonus ausgeschüttet, aber nur 500 Millionen Euro über den neuen CO2-Preis auf fossile Energieträger eingenommen. „Wir wollten mit einer Entlastung starten, um die Menschen mitzunehmen“, lautet Blümels Erklärung. Bleibt zu hoffen, dass die Regierung nach der jüngsten Krise hält und der Einstieg in ein ökologisches Steuersystem von Dauer bleibt. Für 2023 wäre dann eine Milliarde an Einnahmen aus der CO2-Bepreisung geplant, weil der preis pro Tonne von 30 auf 35 Euro steigen soll.

Wachstum hoch

Das Wirtschaftswachstum ist wirklich erstaunlich kräftig. 4,4 Prozent heuer und 4,8 Prozent 2022. Zuletzt verstärkten sich angesichts globaler Lieferkettenprobleme, des weltweiten Materialmangels oder der noch immer nicht ganz besiegten Pandemie die Anzeichen, dass die wirtschaftliche Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig ausfällt, aber bei Blümels Budget handelt es sich erst um den Voranschlag für 2022. Die nächsten Monaten und hier vor allem die Wintersaison im Tourismus werden zeigen, wie steil es wirklich nach oben geht. Was Konsumenten massiver als bisher beunruhigen könnte, ist die zunehmende Angst vor einer hohen Inflation, was Einkommen und Ersparnisse vernichtet.