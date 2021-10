Alexander Schallenberg lieferte auch gleich Futter für die Kritiker. Der neue Bundeskanzler sprach sich in seiner Antrittsrede gegen „politisches Taktieren“, wie etwa einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel aus. Stattdessen, so sein Appell an die Parteien, sollten sich alle Politiker ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst sein, konstruktiv zum Wohle des Landes miteinander zu arbeiten, statt Misstrauensanträge einzubringen. Ein Affront für die Opposition.

Seine Ziele als Kanzler definierte Schallenberg so: Der einsetzende „wirtschaftliche Aufschwung müsse allen Menschen im Land zugutekommen“, unterstrich Schallenberg, weswegen die ausverhandelte ökosoziale Steuerreform, das „Herzstück der Regierungsarbeit“, so bald als möglich umzusetzen sei.

Seine erste Auslandsreise als Bundeskanzler werde ihn schon diese Woche nach Brüssel führen, kündigte Schallenberg an, da die EU ein „entscheidender politischer Hebel“ zur Weiterentwicklung am Kontinent sei. Er bekannte zum Einsatz Österreichs, weiter an einer EU-Perspektive der Westbalkanstaaten zu arbeiten.