Der Grund? Kern wollte als Kanzler andere Standards für die Vergabe von Ministeriumsinseraten einführen. Gemeinsam mit dem damaligen Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hatte Kern vor, sämtliche Inserate durch Ministerratsbeschlüsse genehmigen lassen. Beschlüsse im Ministerrat müssen einstimmig sein – damit hätte der jeweilige Minister die Hoheit über das Inseratenbudget verloren. „Das hätte mehr Transparenz in die Vergaben gebracht und automatisch eine deutliche Einsparung erzielt, wenn jeder Minister vorab hätte sagen müssen, was er vorhat und wie das den Interessen des Landes hilft“, so Kern.

Mitterlehner wollte das parteiintern diskutieren und auch durchsetzen – scheiterte aber. Zu Kern sagte er, dass sich Sebastian Kurz und der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka gegen die neue Regelung quer legen würden. Obwohl diese Reform scheiterte, kürzte Kern das Werbebudget des Bundeskanzleramtes, weil Österreich überproportional viel Geld von den Ministerien bekommen hatte.