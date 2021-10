SPÖ liebäugelt mit Beamtenregierung

Die SPÖ will – wie die gesamte Opposition – Kurz am Dienstag das Misstrauen aussprechen. Donnerstagabend traf sich das Parteipräsidium – und selbst der burgenländische Parteichef Hans Peter Doskozil war in Wien. Auch gegen weitere türkise Minister ist ein Misstrauensantrag geplant, sagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, ohne Namen zu nennen. Was es mit der SPÖ vorerst nicht geben wird: Neuwahlen. Zumindest nicht mit Rendi-Wagner. Weder in Umfragen, noch in Oberösterreich verzeichnete man zuletzt nennenswerte Zugewinne. Die Ärztin Rendi-Wagner konnte sich in der Pandemie nicht profilieren und erntete am Parteitag das zweitschwächste Wahlergebnis der Parteigeschichte. Die SPÖ hat unter der starken Einbindung von Michael Ludwig zwei Szenarien erarbeitet.

Szenario eins: Die Grünen setzen sich im Poker durch, Kurz tritt zurück und die Regierung wird unter einem Kanzler aus den Reihen der „schwarzen ÖVP“ fortgeführt. Szenario zwei: Die türkis-grüne Koalition zerbricht, SPÖ, FPÖ, Neos sowie Grüne stützen eine Beamtenregierung. Bei den Roten spitzt man darauf, in traditionell schwarzen Ressorts wie dem Finanz- oder Innenministerium aufzuräumen. Ewig soll der Zustand nicht andauern. Mit einer Beamtenregierung soll es 2022 Neuwahlen geben, so der SPÖ-Plan.